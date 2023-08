Il treno d’agosto si è fermato a Eboli | in Basilicata la ferrovia non arriva più

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le uniche tre linee della Svizzera del Sud bloccate per lavori o per una frana: “Siamo tornati al 1902”

...Familiari delle Vittime della strage del 21980 Paolo ... con arrivo in Piazza Medaglie'Oro. In piazza Medaglie'Oro , alle ... il triplice fischio delricorderà il momento esatto dell'...Sono le 10.25 di sabato 21980. Il caldo, la gente che riempie la sala'attesa, la banchina, ilin sosta al binario 1. Le vacanze... e invece lo scoppio, la morte, la disperazione. ...I concerti si svolgeranno dalle 21:30 in Piazza Ennio'Aniello. ... di origini italiane, Richard Galliano si esibirà il 10. ...%s Foto rimanenti Lifestyle Concerti da raggiungere in, quale ...