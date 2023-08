Il tifone uccide almeno 20 persone in Cina | scatta l’allerta anche in Giappone

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Undici morti a Pechino e ancora tredici dispersi. Altri nove morti e sei dispersi nella viprovincia dello Hebei. Centinaia di migliaia difatte evacuare dalle loro case. Le zone periferiche di Mentougou e Fangshan nella capitale le più colpite dalle piogge torrenziali portate dalDoksuri. La situazione più critica a Zhuozhou, nello Hebei. Ilsi prepara a evacuare oltre 760.000 residenti in vista delKhanun che si sta avvindo all’arcipelago di Okinawa, nel sud del Paese. Le autorità locali hanno invitato i residenti a spostarsi nei rifugi. Sono previsti venti violenti, piogge intense e onde alte fino a 12 metri. Inoltre, sono stati cancellati 500 voli da e per la città, misura che ha colpito più di 74 mila passeggeri. Il ...

Sono le conseguenze delKhanun che sta investendo in queste ore il sud del Giappone, con venti a oltre 160 km/h in particolare nella regione di Okinawa. In allerta almeno 370mila abitanti dell'...

Negli ultimi giorni Pechino ha registrato le precipitazioni più intense degli ultimi 140 anni. Mentre si prepara ad affrontare un nuovo tifone Khanun, che ha ...La capitale cinese Pechino, colpita da inondazioni devastanti, ha conosciuto negli ultimi giorni le sue piogge più intense in almeno 140 anni, quando sono iniziate le registrazioni. Lo hanno detto ogg ...