Il Tar conferma Scarfò Procuratore aggiunto a Benevento

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRestata la nomina di Gianfrancopresso la Procura di. L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dai magistrati Antonio Clemente e Patrizia Filomena Rosa. Nelle sue decisioni, i giudici amministrativi in premessa hanno osservato come “al Csm – si legge in una delle due sentenze – vada riconosciuta un’ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire un determinato ufficio direttivo: ciò comporta, specularmente, una restrizione del sindacato del giudice amministrativo limitato ai vizi di carattere formale ovvero logico, mentre resta preclusa la valutazione sull’opportunità e convenienza del ...

Martedì 31 luglio il tribunale amministrativo di massima istanza ha confermato l'annullamento precedentemente disposto dai giudici delEmilia - Romagna , con cui la Regione aveva individuato gli ...Ddl Nordio, il Quirinale dice sì, ok termovalorizzatore Roma. Alluvione, soldi subito Si vuole ... Uno studio di Carlo Pelandache all'Italia conviene allearsi con la Germania Iniziano a ...LEB srl rinuncia anche a tutti i contenziosi in essere davanti aldell'Emilia - Romagna e cede ... Il Comune di Cesenatico da parte suale previsioni convenzionate per le ex colonie CIf, ...

Tassa Salvasport, il Tar Lazio conferma la 'richiesta' di Adm GiocoNews.it

I biancorossi potrebbero tornare a giocare in Serie C, ma tutto dipende da cosa accadrà agli altri club. Le prossime due tappe decisive sono il 4 agosto e il 29 agosto al Consiglio di Stato ...Arriva il primo pronunciamento del Consiglio di Stato sul sistema di tariffe al cancello per gli “impianti minimi” di recupero dei rifiuti, cioè quelli indispensabili alla chiusura del ciclo. Martedì ...