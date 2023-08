(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’impresa che doveva farela fa il, che batte le Azzurre 3-2 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà l’Olanda.parte con le stesse 11 che hanno sfidato l’Argentina, con un solo cambio in difesa: Orsi al posto di Salvai. Dopo 11 minuti Beccari si procura un calcio di rigore e dal dischetto va Caruso, che trasforma. Al 32esimo il retropassaggio sbagliato di Orsi al portiere causa l’autogol del, concludendo il primo tempo sull’1-1. Nel secondo tempo è ila passare in vantaggio da un disimpegno difensivo al 67esimo, segna Magaia. Per dare più spinta offensiva alle Azzurre, entra Girelli al posto di Bonansea e al 74esimo, da un calcio d’angolo, è proprio lei a spizzarla per Caruso, che la mette dentro. Dopo un lungo check del var per un ...

I Brics sono già scompaginati : se Brasilesegnali di generica convenienza, l'unico paese dei cinque che si è rafforzato è ilin piena crescita economica grazie alla vendita di ...Il, scesa in campo da sfavorita, sogna in grande passando addirittura in vantaggio al 48 ... Poi, dopo un lungo forcing, la rete quasi allo scadere cheprovvisoriamente in testa le ...Miracolo a Città del Capo è il film che Canale 5in onda stasera 9 luglio, in prima serata e in prima visione tv dopo Paperissima Sprint. La ...sperimentato il regime dell'apartheid in. ...

Il Sudafrica manda a casa l'Italia femminile - ilNapolista IlNapolista

Tramite il proprio account Instagram, Cristiana Girelli ha mandato un messaggio alle proprie compagne di Nazionale in vista della gara con il Sudafrica, decisiva per il passaggio ...Si è conclusa la The Rugby Championship e si chiude con la vittoria degli Springboks sull’Argentina, in un torneo vinto dalla Nuova Zelanda. Nel match conclusivo grandi emozioni, rimonte sfiorate e un ...