Non è chiaramente l'unica variabile, ma un po' è stato come gettare unin uno stagno e chi si accontentava del sussidio statale potrebbe aver avuto una spinta a muoversi con maggiore ...Organico aggiuntivo Ata Emendamenti identici 21.1(Lega) 21.2 Cangiano (FdI) Parere ... Per le finalità di cui al presente comma è istituitostato di previsione del Ministero dell'istruzione ...lo spazio antistante il colonnato dell'Emiciclo, ha ospitato il convegno itinerante 'La ... Associazione 'Pecunia' che opera nel Parco del GranMonti della Laga, Valeria Gallese , AquiLANA ...

Il sasso nello stagno - ilGiornale.it ilGiornale.it

Qualcosa si muove e va interpretato senza giocare al solito muro contro muro, dove ognuno vede soltanto le proprie ragioni ...Torna il 4 e 5 agosto, la storica Rassegna ovini di Campo Imperatore, giunta alla 63/a edizione. Allevatori con oltre 10 mila capi di bestiame, insieme a produttori ed artigiani, in una iniziativa fin ...