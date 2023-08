Il reddito di cittadinanza ha funzionato?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) È riuscito a proteggere molte persone dalla povertà, ma ha fallito nel trovare loro un lavoro: per gli esperti il bilancio è comunque positivo

L'unica cosa che stanno rispettando del loro programma è la sciagurata abolizione deldi. Per il resto niente. Giorgia Meloni registrava la scenetta dei 50 euro sul caro benzina ...Parte all'attacco il deputato Cinquestelle Riccardo Ricciardi tirando in ballo l'abolizione deldi: "Ci mettiamo tutti la cravatta ma cominciamo a rispettare davvero questa ...Lo ha affermato il consigliere di minoranza di Albenga Diego Distilo in seguito al caos relativo aldi

“Come farò a comprare le medicine”. “Meloni ci sta mandando a chiedere l’elemosina” Il Fatto Quotidiano

Di seguito il Comunicato Stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...CAMPOBASSO – In Molise i percettori di reddito o pensione di cittadinanza sono stati quasi 13mila nel 2023; di questi, 3.950 sono rimasti senz ...