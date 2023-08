Il racconto della settimana di caos dopo lo stop al Reddito | l’sms | i servizi sociali | i “fragili” | i non chiarimenti | i silenzi del governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Una notifica nel telefono, un sms con poche e confuse parole: “Domanda di RDC sospesa come previsto dall’art. 13 del DL 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei“. Con questo messaggio, inviato giovedì 27 luglio a circa 160mila persone, l’Inps ufficializza loaldi cittadinanza per i cosiddetti “occupabili”, come deciso dalMeloni. Ma da quel giorno, scatta ile parte una lunga baraonda burocratica. Quello che è noto è che dal primo agosto hanno perso iltutti i nuclei familiari che non hanno componenti disabili, minori o over 65. Per loro rimane solo la possibilità di ottenere i 350 euro mensili del Supporto per la formazione e il lavoro, che potrà essere richiesto dal primo ...