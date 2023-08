Il Psg ha preso Dembélé Xavi | «Lui mi ha deluso | ma l’offerta era fuori mercato»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In attesa che il bubbone Mbappè scoppi, il Psg s’è almeno portato a casa Ousmane. La trattativa con il Barcellona, in piedi da un paio di settimane, l’ha chiusa definitivamentedopo l’amichevole con il Milan. Il tecnico si è detto, in primis dal giocatore. “Sono. Non potevamo competere con la proposta del Psg. Ho provato a convincerlo, ma mi ha detto che aveva già parlato con Nasser e Luis Enrique e che non si poteva tornare indietro. È la legge del. La proposta che fanno è totalmentequestione per noi. Non possiamo competere in questo momento. È un peccato. Lui è venuto da me con una proposta del Psg. Dicendo che voleva andarsene, che ha parlato con Luis Enrique, con Nasser e ha una proposta con cui non possiamo competere. Gli abbiamo chiesto ...