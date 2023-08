Il Psg cancella Mbappé dalla home page del suo sito

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il Psg hato Kyliandel suo. Il club parigino ha rinunciato all’immagine del giocatore francese per rappresentare la squadra. Al suo posto ci sono Kang In Lee, Marco Verratti, Neymar Jr, Marquinhos e Lucas Hernàndez. La Vanguardia scrive: “Se il Psg non è in grado di vincere una sola partita durante la sua tournée in Giappone, per la Francia i movimenti per l’addio di Kyliansono sempre più eloquenti. Nelle ultime ore il club parigino ha rinunciato all’immagine del giocatore francese nelladel proprio. Un gesto che dice chiaramente che la permanenza dell’estremo a Parigi è sempre più impensabile. La rottura tra le parti è evidente e ora si tratta di ...

...dietro la linea con Jorginho che trova l'inserimento di Frattesi che batte Simon ma il Var... In questa fase del match è solo Spagna: uscita rivedibile del portiere delcon Rodri che in ...La vittoria della Roma ai danni della Sampdoria noni dubbi sul futuro in panchina dello ... "Secondo me si sta preparando la strada per andare ad allenare alo magari tornare al Chelsea ..Sui social però c'è lo scambio di accuse, soprattutto verso quei tifosi che avevano definito come "bollito" l'ex del. Di Maria è uno spettacolo: la richiesta dei tifosi . Nantes - Juventus: l'...

Il PSG cancella Mbappé: la sua immagine svanisce dal sito e dai ... L'Interista

Una vittoria da prendere con le pinze, ma pur sempre da mettere in tasca e portare a Milano. A Tokyo, l'Inter soffre i primi venti minuti contro un PSG più in palla e con una ...L'Inter supera il Paris Saint-German col punteggio di 2-1 nell'ultima partita della tournée in Giappone. Una vittoria in rimonta per la squadra di Inzaghi, per la prima volta con la seconda maglia bia ...