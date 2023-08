“Il problema è il prezzo” – Il giornalista fornisce un aggiornamento negativo sull’unico obiettivo di mercato rimasto al Newcastle

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Breaking: Data l’apparente ricchezza del Fondo per gli investimenti pubblici sauditi (PIF), il fatto che ilsi opporrebbe a un nuovo acquisto a causa delsembra strano. Inoltre, unaffidabile ha anche indicato che la questione del compenso riguarda il giocatore che si ritiene sia l’unicodei Magpies nella finestra didi questa estate. La prudenza aziendale è necessaria in qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, per garantire la continuità. A tal fine, gli uomini d’affari del St. James’ Park non possono davvero essere incolpati se credono di pagare unonesto per i nuovi acquisti. Eddie Howe è noto per volere una copertura per Kieran Trippier nello slot di terzino destro. Quando il ...