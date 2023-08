Il principe William non indossa mai il kilt | e gli scozzesi storcono il naso

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il tradizionale gonnellino simbolo delle Highlands non compare tra i capi di abbigliamento dell'erede al trono, e in Scozia la cosa non va giù a tutti. Carlo III, invece, è un grandissimo fan di questo indumento; il re è tra i pochi a poterlore nell'esclusivo Tartan Balmoral, ideato nel 1853 dalAlberto e riservato ai membri della royal family

Il no di William al kilt irrita la Scozia e imbarazza il Re Agenzia ANSA

