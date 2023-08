Il patto dell’acqua

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il Signore dà e il Signore toglie”, diceva Giobbe. E per credenti e non, questo è il destino di ogni vita, che avanza – senza mai chiedere il permesso – per addizioni e sottrazioni, cieca all’accettazione come al dissenso di ognuno. Di vita, il nuovo romanzo di Abraham Verghese, ne è colmo e trapela da ogni riga, e di morte, pure. è un libro che esige da parte del lettore un accordo di consapevolezza: farsi trasportare per mano in un’India antica, una cultura salda nella fede, una terra plasmata dall’acqua dove corsi e specchi d’acqua sono tutti collegati come in un unico, misterioso e immenso labirinto. Un viaggio che inizia nel 1900, a Travancore, Costa di Malabar, nell’estremità meridionale dell’India: una bambina di dodici anni, senza dote, orfana di padre e proveniente da una povera famiglia della comunità cristiana di San Tommaso, viene data in sposa a un uomo di trent’anni più ...