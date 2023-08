Il Papa a Mattarella | Auguro pace e prosperità all' Italia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) commentaFrancesco ha rivolto a Sergioun messaggio in cui augura 'e diall''. Lo ha fatto poco prima della partenza per Lisbona, dove parteciperà alla Giornata ...

Papa Francesco ha rivolto a Sergio Mattarella un messaggio in cui augura "pace e di prosperità all'Italia". Lo ha fatto poco prima della partenza per Lisbona, dove parteciperà alla Giornata mondiale ...Papa Francesco è volato in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Il pontefice è partito con un volo di Ita Airways dall'aeroporto di Fiumicino con destinazione Lisbona, dove decine di mi ...