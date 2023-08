Il Papa a Lisbona | Sogno un' Europa che spenga i focolai di guerra  

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - Un', "cuore d'Occidente", che metta a frutto il suo ingegno "per spegneredie accendere luci di speranza". Un'"che sappia ritrovare il suo animo giovane, sognando la grandezza dell'insieme e andando oltre i bisogni dell'immediato". Un'"che includa popoli e persone con la loro propria cultura, senza rincorrere teorie e colonizzazioni ideologiche". È ildiFrancesco, che a, nel suo primo discorso pubblico alle autorità - l'unico in italiano - invoca a intraprendere "rotte coraggiose di pace", di cui si avverte la mancanza, esortando l'"anziano" Continente, a guardare ai giovani della Gmg, che possono essere un nuovo impulso, affinchè l'riprenda il suo ruolo "di paciere ...

Canada, Justin Trudeau prende in braccio il suo omonimo figlio di rifugiati siriani Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery - GMG 2023,Francesco è arrivato aUltimo Aggiornamento 01/...È il sogno diFrancesco , che a, nel suo primo discorso pubblico alle autorità - l'unico in italiano - invoca a intraprendere ' rotte coraggiose di pace', di cui si avverte la mancanza, ...I giovani di tutto il mondo aspettanoFrancesco che arriverà oggi e si fermerà fino al 6 ...è una città grande, ma in ogni angolo si rintracciano fedeli e pellegrini con la maglietta ...

Il Papa a Lisbona: 'Mancano rotte coraggiose di pace' Agenzia ANSA

Il Pontefice incontra il clero portoghese: "Gli scandali hanno deturpato il volto della Chiesa e che chiamano a una purificazione umile e costante, a partire dal grido di dolore delle vittime, sempre ...In questa edizione: Rialzo dei tassi, crollano i mutui, Reddito, scontro maggioranza-opposizione, 43 anni fa la strage di Bologna, Il Papa a Lisbona in mezzo ai giovani, Milano, morto il turista ...