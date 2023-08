Il New York Times racconta Ghali «Può un rapper cambiare la mente degli italiani sui migranti?»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 agosto 2023) «Non saranno gli altri a togliermi la voce e a fermarmi dal dire ciò che penso. Ma se la vocealtri nonla mia realtà, allora quella voce sarò io». Il, in un’intervista sul New, torna alle origini e ripercorre la sua carriera a ritroso, a ritrovare il senso che lo ha portato a essere quel che è oggi. Unamatissimo in Italia, e che ha sfidato, più di una volta, il preconcetti nei suoi confronti. A partire dalle sue origini tunisine: un aspetto che mediatica– quandoera bambino – veniva sempre associato a qualcosa di negativo sui media: «Ero arrivato al punto di vergognarmi del mio nome». E però, grazie al rap, la questione è cambiata: «Amavo il mondo ...