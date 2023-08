Il Napoli lo riporta in Serie A | colpo a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si avvicina la fine dell’estate e Garcia è ancora in attesa dei rinforzi: il primopuò arrivare in difesa, è un exA È tempo di valutazioni per la dirigenza delche ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Il mantra della dirigenza è quello di non aggravare i bilanci finanziari, continuando a vincere in maniera sostenibile anche con Rudi Garcia. Non ci saranno, soprattutto, acquisti folli e a cifre sconsiderate. Andranno colmate soltanto le partenze di alcune pedine che potrebbero lasciarein questa sessione di mercato estiva: due nomi su tutti, Lozano e Zielinski. Il polacco, tuttavia, sembra sempre più orientato verso la conferma. L’area sportiva capeggiata da Mauro Meluso dovrà riuscire ad accontentare in toto le richieste del tecnico che, fino ad ...