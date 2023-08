Il Manchester City prende Gvardiol | al Lipsia 90 milioni di euro Bild

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Finalmente ilbatte un altro colpo di calciomercato eun vero e proprio pezzo da 90. Si tratta del difensore Joško, del. Il club di Pep Guardiola ha trovato l’accordo con ilsulla base di un’offerta da 90di(77,6di sterline). Una lunga ed estenuante trattativa confermata dalla. Guardiola lo vuole fin da quando lo ha visto giocare in Champions proprio contro ildiventerà il difensore più costoso della storia del calcio. Prima di lui c’era Harry Maguire che arrivo alUnited per 87didal Leicester. Dopo il centrale dello ...

