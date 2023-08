Il governo non abiura il taglio del Reddito E se ci saranno disordini di piazza | bè | sarà colpa dell' opposizione

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'esecutivo declassa le proteste per l'eliminazione'Rdc a 169mila famiglie a fatto sporadico. Come ha fatto capire la ministra del Lavoro Calderone "A Napoli erano solo in 30 a lamentarsi. Ma c'è qualcuno che soffia cercando di costruire il dissenso". Alla Camera malumori leghisti per la gestionea vicenda degli sms

Pure agli elettori di sinistra piace ilMeloni: gradimento a valanga L'idea, infatti, è ... è tutto lì, io sono per far rispettare in maniera certosina le regole', va ripetendo,a caso, il ...... criticando alcune mancanze lampanti: 'Con le opposizioni andate ognuna per sé, ilrischia nulla ma dobbiamo essere capacisolo di criticare ma anche di far comprendere qual è la ...Oggi Schlein è insieme a Conte nella battaglia contro ilMeloni e a difesa di chi con un sms si è visto togliere i soldi del RdC, ma l'appoggio Dem al provvedimento grillino nasce nel 2019 dall'accordo Zingaretti - Conte

Tagli al Pnrr, “il governo non dice dove prenderà i fondi per rifinanziare i progetti”: i… Il Fatto Quotidiano

Il Consiglio federale respinge la domanda di riesame del Governo cantonale Il Consiglio federale mantiene la decisione di far chiudere il Casinò di Herisau a partire dal 1° aprile 2000*. Ha infatti re ...Il kursaal di Mendrisio deve chiudere Il Consiglio federale non segue la raccomandazione della CdG del Consiglio nazionale Il kursaal di Mendrisio deve chiudere definitivamente i battenti il 1° aprile ...