Il gipeto Ali spicca il volo sulle Alpi

Ilha preso finalmente il volo: il giovane esemplare, nato la scorsa primavera in alta valle Maira, nel Cuneese, è il primo dalla reintroduzione di questa specie trent'anni fa. All'inizio del ...CUNEO CRONACA - Il, il primo nato nel nostro territorio a seguito della reintroduzione della specie, prende finalmente il volo. La nidificazione è stata osservata all'inizio di quest'anno, ma la storia della ...Poiana (Buteo buteo) Non è raro vederla mentre veleggia senza battere leoppure plana verso una ... l'albanella reale, il falco pescatore e due grandi avvoltoi come il grifone e il. Esistono ...

