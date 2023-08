Il prezzo delin rialzo con i nuovi lavori in alcuni impianti in Norvegia che ridurranno i flussi per l'Europa. Gli operatori si concentrano anche sull'andamento delle forniture di Gnl mentre il livello ...... 02 ago - Il cda di Astm ha approvato la [...] 02 agosto - 17:51 Arera: per bollettaleggero calo a luglio ( - 2,1%) 02 agosto - 17:39 *** BTp: spreadin rialzo a 165 punti, rendimento ...... 02 ago - Il cda di Astm ha approvato la [...] 02 agosto - 17:51 Arera: per bollettaleggero calo a luglio ( - 2,1%) 02 agosto - 17:39 *** BTp: spreadin rialzo a 165 punti, rendimento ...

Il gas chiude in rialzo a 28,7 euro, pesano i lavori in Norvegia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il prezzo del gas chiude in rialzo con i nuovi lavori in alcuni impianti in Norvegia che ridurranno i flussi per l'Europa. Gli operatori si concentrano anche sull'andamento delle forniture di Gnl ...In calo la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di luglio 2023, segnando un -2,1% rispetto a giugno. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento ( ...