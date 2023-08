Il clima in Italia tra maltempo e roghi se ne parla a Zona Bianca

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nell’appuntamento del 2 agosto in prima serata su Retequattro spazio anche alla fine del reddito di cittadinanza La situazionetica in, con gli ingenti danni provocati al Nord dale i persistentiche stanno colpendo il Sud, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con “”, condotto da Giuseppe Brindisi, domani, mercoledì 2 agosto, in prima serata su Retequattro. Spazio anche a un approfondimento sui complottisti dele sulle fake news che diffondono. Nel corso della serata, un’ampia pagina sarà poi dedicata alle proteste degli ex percettori per la fine del reddito di cittadinanza. E ancora, con nuovi documenti e testimonianze, continua l’inchiesta sul killer Luca Delfino, da pochi giorni scarcerato e trasferito nella ...

...con effetti speciali per animare uno dei più importanti festival degli artisti di strada in. Ci sono anche 6 punti ristoro per bere e mangiare in unconviviale. Se decidete di passare ......I consigli di Daikin Milano" Secondo l'ultimo report Istat sui consumi energetici in, circa ... In questo modo si otterrà unstabile e gradevole in casa, e il climatizzatore riuscirà a ...Tutti aspetti compresi nella campagna Forestae di cui si occupa Rete, lasciando agli enti pubblici solo la messa a disposizione dell'area". Redazione VareseNews redazione@varesenews.it ...

Clima in Italia: il 2022 l'anno più caldo e meno piovoso dal 1961 ingenio-web.it

«Ma», ha aggiunto, «non siamo disposti a subire direttive e regolamenti che penalizzano l’Italia». «Ci stiamo attenendo rigorosamente a tutti gli impegni sul clima assunti a livello internazionale».Ritornano gli appuntamenti dedicati alle grandi note della musica classica de La Risonanza, una delle orchestre italiane su strumenti originali di maggior successo internazionale, che quest’anno si ap ...