Il ciclone Circe arriva sull?Italia | temporali e grandinate | temperature giù di 8-10 gradi A Milano torna l' allerta nel weekend

Siamo davanti a un cambio sostanziale della situazione meteo. Gli italiani in vacanza in questi primi giorni di agosto guardano con apprensione l'incursione del, come è stato ribattezzato. A fare il punto della situazione e a fornire le previsioni per i prossimi giorni è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, intervenuto nella puntata di ...Ma da domani il quadro cambia con l'arrivo delche porterà maltempo, soprattutto a Nord: allerta meteo in arrivo, quindi, per un assaggio di autunno con pioggia, vento e grandine. ...Temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura e picchi fino a 39°C in Sicilia, poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Ilfarà crollare le minime, e l'estate sarà simil - autunnale per qualche giorno. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Per oggi - afferma - è previsto un ...

Meteo: aprite l'ombrello, arriva il ciclone Circe. Calano le temperature, ecco cosa dobbiamo aspettarci (violenti ... Open

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura e picchi fino a 39°C in Sicilia. Poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord.Il meteo oggi in Italia ancora dominato dall’estate, con sole e caldo. Ma da domani il quadro cambia con l’arrivo del ciclone Circe che porterà maltempo, soprattutto a Nord: allerta meteo in arrivo, q ...