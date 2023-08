Il Chelsea blinda Colwill | UFFICIALE il rinnovo

...stanotte alle 4.30 sfiderà il Milan in amichevole negli States - resta vigile su Lukaku () e ... Molto attivo pure il Napoli che stringe per Danso (Lens) eZielinski fino al 2027. Stessa ...Napoli, GarciaOsimhen; Roma su Morata . Lukaku pronto a raggiungere il, Juve alla finestra . In serata, infatti, giusto per aggiungere pepe alle indiscrezioni di mercato, è rimbalzata ...Nonostante le sirene dell'argentino ha fatto sapere di voler rimanere nella Capitale, e la società è pronta ad accontentarlo con un rinnovo. L'obiettivo è quello di eliminare la clausola da ...

UFFICIALE: Il Chelsea blinda un gioiello della difesa. Ecco il rinnovo di Colwill TUTTO mercato WEB

Come riportato dai colleghi di TMW, il Chelsea ha respinto l'offerta del West Ham per Conor Gallagher. Secondo i media inglesi, gli Hammers avrebbero offerto 40 milioni di ...