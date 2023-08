Il centrodestra e Matteo Renzi uniti in Toscana | la pazza idea in vista delle elezioni

(Di mercoledì 2 agosto 2023)e ilinsieme allecomunali di Firenze 2024 e alle successive regionali: questa l'ipotesi che starebbe prendendo piede in. Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono intanto dette disponibili al dialogo con il leader di Italia Viva, ma a determinate condizioni

A microfoni spenti, un dirigente del partito fondato daRenzi ammette che 'sono mesi che è ... leader asfaltato da Italia Viva Al di là delle posizioni ufficiali, che una parte del......e mistificazioni (sono stati i palestinesi)è ormai è un'ossessione a cui i politici di... CosìRichetti, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera dei deputati. Anpi: basta con ...Brutto colpo perRenzi e per Italia Viva. Forza Italia ha annunciato stamani un colpo a ... Con una serie di effetti a catena: l'opposizione diin Regione guadagna un uomo e diventa ...

Il centrodestra e Matteo Renzi uniti in Toscana: la "pazza idea" in ... ilGiornale.it

Segretari delle sezioni riuniti lunedì nella sede della Lega di Monza per tracciare l'agenda dei prossimi mesi: festa a Brugherio, suppletive, congresso.Una notizia locale che, in attimo, ha innescato voci e scenari nazionali. Opportunità, smentite e prospettive che, in pochi minuti, hanno ...