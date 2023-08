Il caso Coldplay ripropone la lotta al ‘secondary ticketing’

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Carlo Parodi (AssoMusica); "Dimostra la difficoltà a stroncare il fenomeno" - Sergio Cerruti (Afi): "Va normato ma non demonizzato, piuttosto abolire la lotteria poco trasparente delle liste d'attesa tipo TicketOne" Il, ovvero la rivendita dei biglietti acquistati e subito esauriti per grandi eventi sportivi o musicali, riportato in questi giorni alla ribalta delle cronache e delle proteste social dalla corsa al biglietto per il concerto deinel prossimo anno a Roma, corsa finita appena dopo essere iniziata, “è un fenomeno difficilissimo da contrastare, anche perché quello che una volta era il tradizionale ‘bagarinaggio’ ora si è trasferito online”, afferma Carlo Parodi, presidente di AssoMusica, intervistato dalla AdnKronos. “Si tratta di un fenomeno che oramai conosciamo da diversi anni, solo ...

A fare da colonna sonora, la canzone deiViva la vida . Nel suo futuro prossimo potrebbe ... secondo me, è l'aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questola mia.... ma anche in generale i grandi eventi, sa già la risposta: sulle piattaforme di seconday ticketing , dove i prezzi dei biglietti - in questoproprio quelli dei- vengono rivenduti a un ...Quindi anche per ilè quasi scontato che una buona parte sia stato comprato da utenti veri. Ma è ipotizzabile che tra il 40 e il 70 percento possa essere stato comprato da bot . Il ...

E riguardano grosse organizzazioni, non il singolo nerd che con il computer di casa vuole fare la cresta sul prezzo dei ... messo in evidenza di recente dalle prevendite per il concerto a Roma dei ...280 mila biglietti venduti in pochi minuti. In parte sono riapparsi online con aumenti del 500% su portali già multati e oscurati, ma di nuovo online.