Il Bayern non molla Sommer | ancora titolare | l’Inter ha fretta | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 2023-08-02 13:15:00 Fermi tutti! Continua a trascinarsi la trattativa per Yannal, con il portiere da giorni vicino al passaggio in nerazzurro, mabloccato dalMonaco, che dalla sua parte fatica ad individuare un degno sostituto. Un vero e proprio walzer di portieri, con giochi ad incastro che da un momento all’altro potrebbero sbloccarsi, ma che ad oggi rimangono inchiodati dalla ferrea volontà del: non si cede senza prima aver preso un sostituto. Intanto,continua a scendere in campo con la formazione di Tuchel, mentreha bisogno di andare a riempire inla casella rimasta vuota dopo gli addii di Onana e Handanovic. NON ARRIVA IL SOSTITUTO – Da giorni ilè in cerca di un ...