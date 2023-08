Il 62% di oltre 1000 intervistate da Braun | in Italia | 62% | se non depilata | rinuncia ad andare in spiaggia Oltre il 50% non indossa vestiti che scoprono gambe o ascelle La depillazione è ancora un cliché?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Da diktat imprescindibile di bellezza perfetta a simbolo di inclusività e accettazione di sé: l’ultima ricerca condotta indadimostra come la depilazione stia evolvendo con il mutare della società. E di come oggi venga percepita in modi inaspettati, tra liberazioni edifficili da superare. Bellezza in estate: 10 domande e risposte tra verità e falsi miti X ...

a Kaluga, San Pietroburgo e Podolsk, sono stati registrati tentativi anche negli edifici di ... Anche sabato scorso era stata una donna dianni ad attaccare una struttura analoga a Kazan. ...1.056 WTA (in gara con il ranking protetto), ha battuto all'esordio per61 , in appena 68 minuti ...a ricevere aiuto psicologico dalla WTA, Brady si è anche appoggiata al suo amico e collega ...A rivelarlo è un sondaggio del Censis , secondo il qualela metà delle famiglie intervistate (...dal Censis in collaborazione con Confcommercio - Più di sei famiglie italiane su dieci (,1%) ...

LIFTT verso la chiusura di un nuovo aumento di capitale da 62 mln ... BeBeez

La formazione in azienda si conferma di fondamentale importanza: un lavoratore su tre afferma di non avere le competenze necessarie per svolgere il lavoro. A svelarlo è l ultima indagine ...La morte di Zanesco, aveva 62 anni: il maestro che amava i filosofi. La tragedia mentre scalava in libera la Tofana di Rozes, sulle Dolomiti. A volte camminava a piedi nudi: «Perché la montagna devi s ...