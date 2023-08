I sintomi apparentemente innocui che dovrebbero preoccuparti | sono quelli del tumore all’intestino

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilè tra i più insidiosi e letali. La diagnosi precoce è fondamentale per sconfiggerlo: ecco le “spie” che devono metterci in allarme. Una crescita di cellule maligne nell’intestino crasso (cieco e colon), ovvero l’ultima parte dell’intestino, o nel retto. È così che nel nostro organismo si insedia un nemico invisibile quanto pericoloso: ildell’intestino, noto più comunemente comeal colon oal retto. Si tratta purtroppo di una malattia molto diffusa e in non pochi casi mortale. Se la diagnosi è precoce, tuttavia, vialte probabilità di guarigione. Tutto sta nel riconoscere le avvisaglie per tempo e nel sottoporsi a una terapia efficace e mirata. Viparticolari patologie genetiche associate a un’elevata probabilità ...