I pentiti del concorso esterno

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Creare una norma ad hoc per tipicizzare il reato di chi aiuta fattivamente la mafia ma senza farne parte. La proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scatenato un vespaio e attacchi politici, eppure in molti - compresi molti da sinistra - in passato avevano sostenuto la stessa necessità . Vale la pena ricordarli. L'Antimafia conosce ragioni che la ragione non conosce. E così se oggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio lancia l’idea di tipicizzare il reato di, al fine di chiarire in sede legislativa le condotte vietate e non restare aggrappati alle chiavi di lettura sempre diverse dei tribunali, si scatena una grandinata di indignate reazioni, arrivate al punto di imputare al governo il progetto oscuro di demolire la lotta alla criminalità organizzata. Allora è giusto ricordare - perché la memoria è la linfa della lotta ...