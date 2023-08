I Nomadi a Cariati martedì 22 agosto per un concerto gratuito e con sorpresa finale

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ad ufficializzare la data è stato in queste ore attraverso un post sui social lo stesso Beppe Carletti, fondatore e tastierista della storica formazione artistica, che ha ringraziato il sindaco Cataldo Minò per l’invito. Si tratta di un evento – sottolinea il sindaco – che come istituzione pubblica locale condividiamo con la comunità e col territorio e che è stato possibile perfezionare grazie alla collaborazione preziosissima con Roberto Iacobino, storico promoter diche sugella attraverso questo spettacolo una importante carriera professionale in questo settore che egli ha visto nascere, crescere e cambiare pelle in quasi mezzo secolo. Tra le formazioni artistiche che hanno contribuito a scrivere la storia, l’identità e la memoria della musica italiana, proprio nei giorni scorsi ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella per i primi 60 anni di ...