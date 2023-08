Il video mostra una ragazza che si getta nelle cascate di Chitrakote dopo che il'hanno rimproverata per aver usato il cellulare. Nel filmato si vede la ragazza rimanere in piedi sul bordo della cascata per alcuni secondi prima di gettarsi. La ragazza è sopravvissuta al ...... idi Belen, i figli e la sorella. Un fatto, questo, che pare aver infastidito e non poco ... Ci manca solo che gliil segui per come si sono comportati, accettando il tizio alla festa " ...Lo fa con la malattia, lo fa spiegando le difficoltà dell'essere. Che nonfelicità al crescere una vita, ma che sono dettate da una, comprensibile, stanchezza. Un racconto verità in ...

I genitori le levano il cellulare e lei si butta nella cascata: il video Tiscali Notizie

Il video mostra una ragazza che si getta nelle cascate di Chitrakote dopo che i genitori l'hanno rimproverata per aver usato il cellulare.Oggi Anghiari ricorda il concittadino morto alla stazione dove avvenne l’attentato. Walter Farinelli è il cugino che ripercorre questi anni vissuti in suo ricordo dalla famiglia .