I genitori di Sofia Castelli | “Vogliamo sapere quanto accaduto nei suoi ultimi attimi di vita”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023) . Giovedì sarà svolta l’autopsia È stato interrogato per cinque ore Zakaria Atqaoui, reo confesso dell’omicidio della ex fidanzataa Cologno Monzese. Il 23enne ha risposto alle domande del giudice Elena Sechi, che si è riservata sulla richiesta di contestazione dell’aggravante della premeditazione chiesta dal Pubblico Ministero Emma Gambardella. Sulle dichiarazioni del giovane non è trapelato nulla. Al termine dall’interrogatorio di garanzia, l’avvocato del giovane ha solo detto che Zakaria “sta continuando a collaborare”. Dunque, il giovane avrebbe confermato la confessione già resa subito dopo il femminicidio. Secondotrapelato, il giovane avrebbe rubato il mazzo di chiavi della casa di, vi si sarebbe introdotto, nascondendosi in un armadio. Quandoe l’amica sono ...