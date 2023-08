I gagliardetti d’Italia | il Molise | il Campobasso

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Idelnegli anni settanta si presentavano con colori rosso e blu e stemma cittadino. I due colori, riportati anche nel gonfalone della città, sono storicamente legati alle due confraternite che governavano la città: il rosso per i Crociati e il blu per i Trinitari. Lo stemma rappresentava, invece, le sei torri che corrispondevano ad altrettanti punti di controllo per l’accesso all’antico borgo medioevale. Negli anni ottanta fa ingresso suidella squadra rossoblu il simbolo del lupo, effige tradizionale della squadra, che campeggia su uno sfondo a tinte rosso e blu. Gagliardettoanni ’80 Negli anni novanta, al cambio di denominazione della squadra in F.C., isubiscono una drastica revisione grafica riportando il ...