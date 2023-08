I furbetti del «climate change»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non ricordo quando la sinistra ha iniziato a dirsi «progressista». Tuttavia, so che per lungo tempo il Partito comunista italiano è stato contro il progresso, inteso come sviluppo tecnologico e potenziamento degli investimenti. Difficile dimenticare che nel 1964, quando Aldo Moro inaugurò l’Autosole che collegava Milano a Napoli, attraversando l’intera penisola, l’Unità, quotidiano diretto dal potente capo della Commissione cultura del partito Mario Alicata, giudicò inutile l’opera, con un editoriale in cui si sosteneva che di quell’infrastruttura non si sentiva il bisogno. L’autostrada realizzata quasi 60 anni fa è un esempio del partito antimoderno comunista, a cui però seguirono le battaglie della sinistra contro i grattacieli, gli aeroporti, la variante di valico Firenze-Bologna, il Mose, il ponte sullo Stretto, eccetera. Qualsiasi grande opera, per il Pci e per i partiti che ...