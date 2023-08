I droni su Moskva-city sono un attacco non comune

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il ventunesimo piano di un grattacielo di, il quartiere della finanza che ospita anche uffici governativi nel centro della capitale russa, è stato colpito per due notti di fila nello st... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...quartiere degli affari- Citi, a diversi chilometri a ovest del Cremlino e sede di numerosi grattacieli, in quello che il ministero della Difesa russo ha dichiarato essere un attacco di...Un grattacielo del complesso diCity, lo stesso già attaccato domenica scorsa, è stato di nuovo colpito da un drone ucraino ... non ci sono vittime a seguito dell'attacco dicontro un ...Propaganda di regime ma a metà, mentre arrivanosu Mosca e la conquista dell'Ucraina è fallita: la Russia ha celebrato la sua annuale di festa ...particolare con la perdita della corazzata...

Gli attacchi con i droni su Mosca sono diventati più frequenti Il Post

Kyiv vuole costringere Putin a difendersi in Russia invece che in Ucraina. Gli attacchi con i droni su Mosca sono in aumento: otto in tre mesi, tre negli ultimi quattro giorni ...I droni ucraini non hanno colpito a caso, ma sono arrivati per ben due notti consecutive nel cuore finanziario e della propaganda di Mosca. Ecco la storia di una parte della capitale russa nata con la ...