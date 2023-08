(Di mercoledì 2 agosto 2023), basta la parola per questo mostro a quattro ruote. Di cosa si tratta? Della replica di unH1 , il celebre modello realizzato su replica del mezzo militare Humvee , ma in scala 3:1 , ...

, basta la parola per questo mostro a quattro ruote. Di cosa si tratta Della replica di unH1 , il celebre modello realizzato su replica del mezzo militare Humvee , ma in scala 3:1 , ...Ma sono solo le dimensioni esagerate dell', come è stato battezzato, l'espressione di ... La linea è del tutto identica a quella di unH1 'X3' , che già di per sé ha i suoi problemi di ..., basta la parola per questo mostro a quattro ruote. Di cosa si tratta Della replica di unH1 , il celebre modello realizzato su replica del mezzo militare Humvee , ma in scala 3:1 , ...

Humzilla, un Hummer alto come un palazzo a Dubai QN Motori

Humzilla, un Hummer alto come un palazzo a Dubai. Un mezzo fuori da ogni misura per lo Sceicco Hamad bin Hamdan al Nahyan.Misure incredibili per un fuoristrada che non ha precedenti nel mondo: tutti i dettagli dell'ultima follia di Hamad bin Hamdan al Nahyan ...