Highlights Fiorentina-Grosseto 4-0 | amichevole 2023 VIDEO

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Glie le azioni salienti di4-0, matchtra i viola e la formazione che milita in Serie D. A segno nel primo tempo Brekalo e Arthur, poi Sabiri e Jovic nella ripresa. Dopo un palo, l’ex Torino deposita in rete al 42?. Tre minuti più tardi ecco il bis siglato dall’ex Juve Arthur che realizza un rigore in movimento. Tris nel secondo tempo con una splendida punizione di Sabiri, prima del poker nel finale di Jovic con un mancino in caduta sul primo palo. SportFace.

Nellavincente contro il Catanzaro debutta anche Arthur- CATANZARO 3 - 0 54' Ikoné, 61' Mandragora, 91' Kokorin IL TABELLINO(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano (46' ...Tabellino: Terracciano P., Amatucci L., Bonaventura G., Cabral A., Dodo, Kouame C., Mandragora R., Martinez Quarta L., Parisi F., Ranieri L., Sabiri A.. A disposizione: ...Queste le parole del mister del Parma Calcio Fabio Pecchia dopo il [] L'articolo 1 - 1 trae Parma, Pecchia: "Belle risposte" - GLIsembra essere il primo su ilParmense.net....

Pronostico Grosseto-Fiorentina, Amichevole 1-8 La Notizia Sportiva

Fiorentina, il futuro di Castrovilli è sempre più lontano. Le ultime notizie confermano le nostre indiscrezioni. Castrovilli e Fiorentina: è sceso il gelo. Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, ...Calciomercato Fiorentina, c’è l’idea Mina per la difesa del club viola. Ma anche un problema sulla possibile trattativa Come riferisce Sky Sport, per la Fiorentina c’è l’idea Mina per la difesa. Il di ...