Highlights e gol Italia-Sudafrica 2-3 | Mondiali femminili 2023 VIDEO

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilcon glie i gol di, match valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei. Disfatta azzurra a Wellington, dove la sconfitta per 3-2 condanna le azzurre all’eliminazione. Dopo il ko per 5-0 contro la Svezia, le ragazze di Bartolini vengono sconfitte anche dale salutano a testa bassa la Nuova Zelanda. Ad alimentare il rimpianto, il gol vittoria siglato da Kgatalana al 92?. Di seguito le immagini salienti del match. SportFace.

...non si limitava all'assist dao al dribbling compassato, ma si estendeva e copriva anche quei passaggi atti a innescare la manovra, capaci di dare il via all'azione che porta al. E l'......dopo un beldi Ansu Fati. Tre nuovi acquisti titolari: la chance per Reijnders e quella per Leao. L'esultanza dei catalani e tutte le foto più belle della partita CRONACA, TABELLINO E...(VIDEO) CRONACA - Nel primo tempo Tomori è stato chiamato ad un salvataggio sulla linea sul tentativo di Ferran Torres, mentre nella ripresa Romeu ha sfiorato ildi testa, non trovando ...

Milan-Barcellona 0-1, gol e highlights dell'amichevole. Decide Ansu Fati Sky Sport

Gli highlights di Milan-Barcellona, la terza e ultima sfida del Soccer Champions Tour 2023 negli USA per i rossoneri ...Il Milan perde contro i catalani: decide una rete del numero 10 del Barcellona nel secondo tempo. Ancora titolari (come con la Juventus) i nuovi Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Le migliori chance r ...