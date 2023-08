Hanno rubato nome e cognome a Sergio Perez | choc in Formula 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Aveva sognato di lottarsela con Max Verstappen al via di stagione, poi però, le otto vittorie di fila di Verstappen in campionatospezzato definitivamente l'illusione diPérez, che ora se la batte per il secondo posto. I due trionfi di Jeddah e Baku non possono bastare per il messicano, che siede sulla macchina più forte (e imprendibile) del Mondiale, ma non riesce a esprimere le superbe prestazioni del compagno di squadra olandese, destinato a volare verso fine stagione al terzo titolo iridato della carriera. Il senatore che vuole “rubare” ila Pérez Al suo rientro in Messico, Pérez si è trovato a fare i conti con un politico, suo omonimo, che sta cercando di rubargli ilcon cui è conosciuto nel mondo ma soprattuto in patria: "Checo". Si tratta del senatore del Movimento ...