“Hanno detto che lei…” Temptation Island | due giorni dopo la fine lo scoop inimmaginabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ala tentatrice Greta Rossetti è diventata una delle protagoniste,essersi avvicinata al concorrente Mirko. I due ora stanno insieme,che lui ha rotto con Perla, ma adesso a fare rumore è la notizia di un presunto flirt con un attore italiano. Una vera e propria bomba gossip, che sta ovviamente lasciando senza fiato i telespettatori. A lei è stata appioppata anche un’altra relazione con un ex Uomini e Donne, che non ha trovato ancora conferme. Quindi, l’ex single diavrebbe avuto una storia con uno dei più amati. Greta Rossetti, ben prima che potesse conoscere Mirko, avrebbe avuto questo flirt con un attore. Quest’ultimo è stato più che apprezzato soprattutto in un film offerto dalla piattaforma Netflix. A dare queste informazioni sulla ...