“Ha lasciato Giulia Stabile per lei” Sangiovanni | ecco chi è la nuova fidanzata

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sono trascorsi oltre due anni dai tempi in cuierano degli speranzosi studenti della scuola di Amici di Maria De Filippi, nella celebre casetta nacque tra loro un’amicizia e poco dopo un amore che ha incendiato gli animi del pubblico fino a mesi fa. Oggi l’artista avrebbe una. Dopo una lunga serie di indiscrezioni che non trovavano mai una conferma decisiva da parte dei giovani talenti emersi da Amici 20, stufa e provata dalla difficile situazione e il rumore della cronaca rosa,ha confermato, sempre in maniera sibillina la fine con. La, è Alessia.chi è la ...