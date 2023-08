Gwyneth Paltrow ha messo la sua casa su Airbnb

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'attrice e Ceo di Goop diventa host e invita gli interessati nella sua guesthouse di Montecito per un soggiorno all'insegna di trattamenti per il benessere

"Spero di ospitarvi presto!" con queste parole cariche di entusiasmo Gwyneth Paltrow inizia la sua nuova avventura da host di Airbnb. L'attrice premio Oscar si è messa in gioco con una partnership col portale famoso nel mondo che mette a disposizione degli utenti la sua casa degli ospiti a Montecito per un soggiorno all'insegna di trattamenti per il benessere. Se coltivate un'anima New Age e amate purificare la vostra anima con beveroni, yoga, saune a infrarossi, probabilmente siete sostenitori di Goop, l'azienda fondata da Gwyneth Paltrow. La star di Hollywood ha messo a disposizione la sua casa degli ospiti e una cena insieme a lei e al marito per i due fortunati che riusciranno a prenotare.