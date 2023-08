Gwyneth Paltrow ha messo in affitto su Airbnb la sua casa in California

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non si può certo dire chemanchi di spirito imprenditoriale. L’attrice premio Oscar aveva già dato prova di essere una brava businesswoman fondando l’azienda dall’impronte new age ‘Woop‘, e ha confermato un certo fiuto per gli affari grazie ad una recente partnership con. Sulla celebre piattaforma dedicata agli alloggi sarà infatti possibile affittare per una notte anche la guesthousena di Montecito di proprietà dell’interprete di ‘Shakespeare in Love’. Un’iniziativa illustrata direttamente dalla padrona disu Instagram con tanto di tour virtuale dell’umile (si fa per dire) dimora. L’iniziativa diSognate da anni di vivere una giornata da vera star di Hollywood?è ...

Soggiornare nella casa di una star di Hollywood Ora è possibile grazie a. L'attrice premio Oscar per Shakespeare in Love ha svelato di aver deciso di collaborare con Airbnb per invitare un viaggiatore speciale a trascorrere un soggiorno esclusivo nella sua ...Se coltivate un'anima New Age e amate purificare la vostra anima con beveroni, yoga, saune a infrarossi, probabilmente siete sostenitori di Goop , l'azienda fondata da. Se invece pensate che la premio Oscar sia una furba imprenditrice e non credete nei suoi salutari consigli, forse sareste comunque interessati a sbirciare nel suo lussuoso stile di ..."Spero di ospitarvi presto!" con queste parole cariche di entusiasmoinizia la sua nuova avventura da host di Airbnb . L'attrice premio Oscar si è messa in gioco con una partnership col portale famoso nel mondo che mette a disposizione degli utenti ...

Gwyneth Paltrow ha messo la sua casa su Airbnb WIRED Italia

Gwyneth Paltrow ha messo in affitto su Airbnb la sua guesthouse di Montecito, in California: i fortunati ospiti saranno accolti dall’attrice in carne ed ossa ...Soggiornare nella casa di una star di Hollywood Ora è possibile grazie a Gwyneth Paltrow. L'attrice premio Oscar per Shakespeare in Love ha svelato di aver deciso di collaborare con Airbnb per ...