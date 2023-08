Guerra e calo dei redditi | nel 2022 domande record di farmaci abortivi in Russia

La disparità tra ildei tassi di aborto e l'aumento della domanda di pillole abortive potrebbe ... Le sanzioni e le interruzioni della catena di approvvigionamento per ladella Russia in ...Si ritiene che questoimprovviso sia uno dei principali fattori che contribuiscono alla ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno diin Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul ...Come effetto diretto del caro prezzi, afferma Coldiretti, è stato registrato undel 4,7% sulle ... esplosa con l'inizio dellain Ucraina. Chi muove i fili Safe Food Advocacy, organizzazione ...Lo scorso anno in Russia sono stati venduti in totale 1,4 milioni di farmaci che inducono aborti e 2,2 milioni di farmaci contraccettivi d'emergenza, segnando rispettivamente un aumento del 60% e del ...La Regione apre una “stanza per l'ascolto” delle gestanti in difficoltà al Sant'Anna e a Pd e Cinque stelle si richiude la vena: «Delirio oscurantista», «Medioevo», «violenza istituzionalizzata». Sia ...