Grosseto | via Almirante incrocerà via Berlinguer | nel segno della pacificazione Ma la sinistra protesta

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Via libera, tra le polemiche, all’intitolazione di una strada a Giorgio, a, con l’opposizione a fare invano le barricate e l’Anpi are con i soliti slogan antifascisti. Ma la strada al leader del Msi si farà, dopo il voto del Consiglio comunale che ha respinto la mozione di minoranza del centro, composto da Pd,Città Aperta e Movimento 5 Stelle. Un no alla stradaminoranza che vale un sì a maggioraza, anche se si attende un ultimo via liberaPrefettura., noa una via che incrociaVenti i voti contrari, dieci quelli favorevoli: la futura viasi intreccerà ...

... tanto che l'obiettivo dichiarato sullache conduce alla capitale magiara (centrale cioè la ...4×100 ad ottenere il pass per i mondiali (favoloso il 38"04 stampato una decina di giorni fa a:...... per quanto concerne l' intitolazione di unadia Giorgio Almirante . Un atto che, com'era prevedibile, è però stato respinto. E adesso che è arrivato illibera del consiglio, manca ...Laè quella di costruire sul costruito. Occorre incentivare il risparmio energetico e quello ... tra le altre cose, di trasporti e di logistica, indicando la Flaminia e la Fano -come due ...

Grosseto dà il via libera alla strada intitolata a Giorgio Almirante La Repubblica Firenze.it

GROSSETO - A partire da lunedì 7 agosto inizia la distribuzione dei tesserini venatori regionali cartacei della stagione venatoria 2023 – 2024 per i ...Grosseto Città Aperta lancia cinque proposte per tutelare la sicurezza di residenti e commercianti in via Roma, a Grosseto ...