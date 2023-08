Gli incendi, durati oltre due settimane, hanno ucciso inalmeno 5 persone, distrutto almeno 50.000 ettari di territorio e costretto decine di migliaia di persone, per lo più turisti, ad ...Il governo dellaoffrir una settimana di vacanza gratuita a Rodi la prossima primavera o autunno a tutti coloro la cui vacanza stata accorciata per colpa degli incendi , ha dichiarato ...C i sono isole dellache i turisti ancora non conoscono, amate dagli ateniesi, con un mare strepitoso. Scoprile con noi. Ognunaatmosfere ed esperienze che la rendono unica, dal tempio a strapiombo sul blu ai ...

Grecia offre settimana gratis ai turisti fuggiti dagli incendi Tiscali Notizie

ATENE, 02 AGO - Ai turisti che sono stati costretti a evacuare le zone colpite dagli incendi, come le isole di Rodi e Corfù, il governo greco offrirà una settimana di vacanza gratis il prossimo anno.«Il governo della Grecia offrirà una settimana di vacanza gratuita a Rodi la prossima primavera o autunno a tutti coloro la cui vacanza è stata accorciata per colpa degli incendi», ha dichiarato ...