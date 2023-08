Grazzanise | domani l’inaugurazione della Villa comunale dei sogni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPronta un’altra opera pubblica per la comunità. Il conto alla rovescia sta per terminare. È in programma giovedì 3 agosto alle ore 19.00nuovaa Brezza, frazione di, nei pressiscuola media “Pestalozzi”. L’area, ribattezzata “dei” sarà consegnata alla cittadinanza al termine di lavori di realizzazione che garantiranno alla comunità un luogo in cui trascorrere tempo libero. Aree verdi, panchine, giostrine, uno spazio accogliente e di facile fruizione. “La– osserva la fascia tricolore Enrico Petrella – è un luogo che per la nostra comunità significa tanto, perché migliora la ...