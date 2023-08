Graduatorie ATA 24 mesi 2023 24 in pubblicazione Aggiornato con Salerno | Frosinone | Piacenza | Verbano Cusio Ossola | Savona | Foggia definitive

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Esaminate le domande da parte delle commissioni, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano leprovvisorie ATA 24/24. Alcuni Uffici hanno iniziato con ladelle. Ledi prima fascia vengono utilizzate per i ruoli e per le supplenze. Dal 7 agosto le domande le domande per le immissioni in ruolo nell'a.s./24. L'articolo .

Le immissioni in ruolo vengono effettuate attingendo dalle24 mesi aggiornate Il dettaglio dei posti per provincia TABELLE posti per provincia e profilo SCARICA PDF TABELLE posti per ...Quali novità per il personaledal rinnovo del CCNL 2019 - 21, la cui ipotesi è stata sottoscritta all'Aran il 14 luglio ... Nuovi titoli Decadenzaterza fascia e integrazione titoli ...Le supplenze riguarderanno i vari profili, compresi i collaboratori scolastici. Le scuole attingeranno dalledi terza fascia e in base alle esigenze potranno scegliere i profili di ...

Graduatorie ATA, nuovi profili e titoli di studio: tutte le novità dal CCNL nelle SLIDE Orizzonte Scuola

saranno disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze di scelta della sede per gli aspiranti collocati nelle graduatorie dei 24 mesi dei profili del ...Tutto ciò da sapere delle immissioni in ruolo del personale ATA 2023 - 2024: ecco le tabelle con i posti autorizzati ...