(Di mercoledì 2 agosto 2023) A riviverlo oggi, il GP, sembra di rispolverare non solo un'altra epoca, ma addirittura un'altra galassia. Il vecchio e terribile Nurburgring, con i suoi 22,81 chilometri, le 34 vetture ...

A riviverlo oggi, il GP, sembra di rispolverare non solo un'altra epoca, ma addirittura un'altra galassia. Il vecchio e terribile Nurburgring, con i suoi 22,81 chilometri, le 34 vetture al via, un vincitore ......delle concessioni petrolifere pretese con le buone o con le cattive (il colpo di stato del... guarda caso invece sempre riservata alle visite dei leaders di, Francia o Regno Unito, ed ...I giornalisti erano funzionari del partito, e la loro fedeltà era assoluta: quando nel giugno, ... Io ho comprato Neues Deutschland qualche volta mentre mi aggiravo per laal di là del ...

GP Germania 1953: Ascari e la Ferrari campioni del mondo Autosprint.it

Esattamente 70 anni fa, il 2 agosto 1953, Ascari portava a casa il secondo alloro iridato della carriera: ad oggi, è l'ultimo italiano ad aver vinto il titolo in F1, nonché l'unico ad averlo fatto con ...Sta per morire “ND”, e la testata dirà poco o niente ai tedeschi che non siano di Berlino, e abbiano una certa età. Ormai restavano solo le iniziali di Neues Deutschland, la nuova Germania, quella che ...