Governo | Richetti | ' Renzi? Lo conosco da troppo per stupirmi'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "E' un po' come dire: 'Trump incriminato perché ha occultato informazioni da presidente? Io non so cosa abbia nascosto Trump o, io resto garantista'. Ecco la fondatezza del fare nomi a caso è più o meno questa. Ma ioMatteodatempo per". Lo scrive su Twitter Matteo, capogruppo alla Camera di Azione-Italia viva, rispondendo all'intervista di Matteoal Corriere della sera in cui il leader di Iv diceva che a lui non interessa se Bonifazi e lo stessovanno a cena al Twiga, il locale di cui era proprietaria la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Io sono e resto all'opposizione di questo, ma se su questi temi lei ha cambiato idea, sono ... Davanti a questi problemi, mi permetterà di non interessarmi alle cene di Bonifazi o di. ...Sono nove mesi che chiacchierano, ilha un grande consenso nei sondaggi, ma non sta facendo ... "Non mi interessa dove vanno a cena Bonifazi o la Boschi, nè dove va...mi interessa che ...... "Non mi interessa dove va a cena Bonifazi o". Però la stoccata a Calenda, che aveva fatto ... l'apprezzamento per la politica estera del). Quali osservazioni si possono fare Molti ...Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “E’ un po’ come dire: ‘Trump incriminato perché ha occultato informazioni da presidente Io non so cosa abbia nascosto Trump o Renzi, io resto garantista’. Ecco la fondatezz ...Il leader di Italia Viva: sull’elezione diretta è Calenda che ha cambiato idea. Nessun inciucio, è politica ROMA Matteo Renzi, lei propone l’elezione diretta del premier: in che consiste «Semplice: i ...